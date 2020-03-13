بتهمة تعديه على "سيرة الحب".. نجل مرسي جميل عزيز يقدم شكوى ضد "سادات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حنمزة:

أكد اللواء مجدي مرسي جميل عزيز أنه بصدد التقدم ببلاغ رسمي إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لاتخاذ الإجراءات الرسمية ضد مغني المهرجانات "سادات"، بسبب تعديه على حقوق والده الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، وتقديمه مقاطع من أغنية أم كلثوم "سيرة الحب" بشكل لا يليق، حسب قوله.

وأضاف نجل الشاعر الراحل، في تصريح لـ"الخليج 365" قال: "فوجئت بما حدث من تشويه لواحدة من أبرز أعمال رموزنا، الوالد شاعرا، والموسيقار بليغ حمدي، والفنانة أم كلثوم، والرد الوحيد هو التقدم بشكوى رسميا إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لتقوم بمهامها في التصدي لما حدث".

يذكر أن مغني المهرجانات سادات طرح مقاطع من "سيرة الحب" تحت عنوان "أهل الحب" على موقع يوتيوب، مغنيا المقطع الشهير "أهل الحب صحيح مساكين" بعد تعديل بعض كلماتها.