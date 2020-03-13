محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حنمزة:
أكد اللواء مجدي مرسي جميل عزيز أنه بصدد التقدم ببلاغ رسمي إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لاتخاذ الإجراءات الرسمية ضد مغني المهرجانات "سادات"، بسبب تعديه على حقوق والده الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، وتقديمه مقاطع من أغنية أم كلثوم "سيرة الحب" بشكل لا يليق، حسب قوله.
وأضاف نجل الشاعر الراحل، في تصريح لـ"الخليج 365" قال: "فوجئت بما حدث من تشويه لواحدة من أبرز أعمال رموزنا، الوالد شاعرا، والموسيقار بليغ حمدي، والفنانة أم كلثوم، والرد الوحيد هو التقدم بشكوى رسميا إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لتقوم بمهامها في التصدي لما حدث".
يذكر أن مغني المهرجانات سادات طرح مقاطع من "سيرة الحب" تحت عنوان "أهل الحب" على موقع يوتيوب، مغنيا المقطع الشهير "أهل الحب صحيح مساكين" بعد تعديل بعض كلماتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بتهمة تعديه على "سيرة الحب".. نجل مرسي جميل عزيز يقدم شكوى ضد "سادات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.