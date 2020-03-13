فيديو| عن أنغام.. أحمد إبراهيم يفسر سبب جملة: "حقك عليا أنا يا ست الستات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، سبب منشوره الأخير على "إنستجرام"، والذي اعتذر فيه للفنانة أنغام.

ورد أحمد إبراهيم، في تسجيل صوتي لبرنامج "Mbc trending": "في تجاوزات بتحصل من بعض المتطفلين، وبالتالي أنا بالنيابة عن الدنيا كلها بعتذر لها، وإن هى ما تزعلش من تجاوزات الناس المريضة".

وكان ابراهيم قد نشر صورة وهو يقبل رأس أنغام عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب: "حقك عليا أنا يا ست الستات.. تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب، سيبك منهم"، وعاد مرة أخرى لتعديل البوست بحذف الجملة الأخيرة.

وجاء ذلك بعد الأخبار التي خرجت عن انفصال أحمد إبراهيم وأنغام، بعد توجيه الأول رسالة إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى، في اليوم العالمي للمرأة، يشكرها فيه على ما فعلته معه، قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي"