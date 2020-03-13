"حياتي تغيرت بمقابلته".. هكذا هنأ عمرو سلامة المنتج محمد حفظي بميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المخرج عمرو سلامة، على تهنئة المنتج محمد حفظي، بعيد ميلاده الـ 45، إذ إنه من مواليد 13 مارس 1975.

ونشر سلامة، عددا من الصور التي تجمعه بحفظي في سنوات مختلفة، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "من الصعب أن تجد إنسان لا يحبه أو يحترمه أو فخور بكل ما يصنعه، سيذكره التاريخ على إنه أحد أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ السينما المصرية، والأب الروحي لصناعة السينما المستقلة والمغايرة، ومكتشف العديد من المواهب التي تحولت لجيل سينمائي جديد".

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وتابع: "أقدر أقول حياتي تغيرت يوم ما قابلت هذا الإنسان من 16 عام، ربما دون هذه المقابلة لما كنت الآن كاتب أو مخرج.. 16 عام من العمل سويا، كمنتج وكشريك في كل عمل إبداعي لي".

وأضاف: "ثم تحول لصديق والآن كشريك شراكة أتمنى أن تدوم للأبد، إلى الكاتب الناجح والمنتج صاحب الرؤية والإنسان المليء بالطيبة والعطاء والروح المرحة وصاحب الهدوء الغريب اللاإنساني.. كل عام وأنت كما أنت".

يذكر أن، عمرو سلامة ومحمد حفظي يتعاونان، حاليا، مع شبكة "Netflix" (نتفليكس) في أول عمل مصري سيكون مقتبسا من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، وكانت الشبكة، قد أكدت في وقت سابق، أن المسلسل سيكون من رؤية المخرج والمنتج التنفيذي عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

