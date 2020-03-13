تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة: اسمعوا نصائحي ومتخفوش من كورونا

وجهت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، عدة نصائح لجمهورها، من أجل الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، الذي يجتاح العالم حاليا.

ودعت الخشاب، في المقطع المصور جمهورها، إلى عدم تناول أطعمة متلجة أو طعام بائت، وأضافت أن فيروس "كورونا" يظل موجودا على الأيدي 10 دقائق، لذا يجب غسلها طوال الوقت، كما أنه يظل على الأقمشة 9 ساعات، فيجب غسل الملابس جيدا وتعريضها لأشعة الشمس".

وعلقت سمية الخشاب على المقطع المصور: "شوية نصائح مني لكم حبايبي وربنا يحمينا كلنا، ومفيش داعي نخاف من الكورونا أهم حاجة الوقاية وإن شاء الله فترة وتعدي".