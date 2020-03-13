مصطفى الشعيبي يطرح أغنية "وهزعل ليه" على اليوتيوب

طرح الفنان مصطفى الشعيبي، أغنية جديدة بعنوان "وهزعل ليه"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"،. الأغنية من كلمات هشام صادق Advertisements وألحان مدين وتوزيع موسيقي أحمد عبدالسلام وميكس وماستر هاني محروس، إنتاج I-Midia Production محسن أحمد، منتج منفذ فادي صبحي، و إخراج سامي بساط. وألحان مدين وتوزيع موسيقي أحمد عبدالسلام وميكس وماستر هاني محروس، إنتاج I-Midia Production محسن أحمد، منتج منفذ فادي صبحي، و إخراج سامي بساط. ويشار أن آخر أعمال مصطفي الشعيبي أغنية "أصعب امتحان" والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة.

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