الليلة.. عرض فيلم "سلام" في تونس

يعرض اليوم الجمعة، الفيلم القصير "سلام" للمخرجة زين دريعي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 20 من مهرجان سينما السلام، ومن المقرر أن تستمر من 10 وحتى يوم 15 من مارس الجاري في تونس.

وتدور أحداث الفيلم حول "سلام" التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أمًا بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها.

يذكر أن "سلام" تأليف وإخراج زين دريعي، بطولة ماريا زريق، زياد بكري، تصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج

شركة تابع Tabi360 (علاء الأسعد)، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

الجدير بالذكر أن مهرجان سينما السلام هو مهرجان مستقل، يقيمه نادي سينما تونس سنويًا برعاية الجامعة التونسية لنوادي السينما منذ عام 2000، يخلق مساحة للسينما البديلة وعشاق السينما في العاصمة تونس.