وفاة جدة المطربة ديانا حداد لوالدتها

أعلنت المطربة ديانا حداد عن وفاة جدتها لوالدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت ديانا عبر حسابها قائلة : "انتقلت الى رحمة الله جدتي الغالية (والدة والدتي رحمهما الله وغفر لهما واسكنهما فسيح جناته) اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/٣/١٣.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون". رحمة الله جدتي الغالية (والدة والدتي رحمهما الله وغفر لهما واسكنهما فسيح جناته) اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/٣/١٣.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون". يشار إلى أن ديانا حداد طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية "ما حد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، مكس وماستر ناصر ساوند.

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