بالفيديو.. أحمد بتشان يطرح كليب "بعد غيابه"

طرح المطرب أحمد بتشان ثالث كليباته بعنوان "بعد غيابه"، وذلك من ألبومه الجديد عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". "بعد غيابه" كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم. Advertisements وكان طرح المطرب أحمد بتشان مؤخراً كليب "بيني وبينك" كلمات أحمد الماكلي، ألحان رامى جمال، توزيع إيهاب فاروق، وحقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا

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