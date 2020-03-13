خطيبة جوني ديب السابقة تدافع عنه

ميرنا وليد - بيروت - اعلنت وينونا رايدر خطيبة النجم العالمي ​جوني ديب​ السابقة دعمها الكامل له ضد زوجته السابقة النجمة آمبر هيرد، وذلك بعد ادعاءات الأخيرة بأته كان يسيء معاملتها ويعنفها، قائلة: "هددني بحرقي وقتلي ومضاجعة جثتي المحروقة".

وقالت رايدر مدافعة عن ديب: "لم يكن أبدًا عنيفًا تجاهي، لم يكن أبدًا مسيئًا لي، لم يكن عنيفًا أو مسيئًا تجاه أي شخص رأيته، اقولها بصدق. جوني رجل محب للغاية، و حنون للغاية، كان يحميني أنا وكل الناس الذين يحبهم، وكنت اشعر بأمان شديد جدًا معه".

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