تامر حسني يرد على أنباء تعرضه لأزمة صحية

ميرنا وليد - بيروت - طمأن الفنان المصري ​تامر حسني​، محبيه على حالته الصحية بعد انتشار أنباء تفيد بتعرضه لوعكة صحية.

وكتب حسني عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: "أنا كويس الحمد لله يا جماعة، وموضوع تعبي وتعب صوتي وعمليات ده كان قديم، مش عارف ليه حد يرجع يكتب فيه دلوقتي، يعني المفروض إن وضع البلد صعب جداً، وفعلاً الأفضل واللي الناس محتاجاه إن احنا نهتم ونكتب ونحذر ولادنا ونوعيهم ونوعي الأهالي من الشيء الأهم والأخطر".

وأضاف حسني: "مش وقته خالص الأخبار اللي تخلينا نتكلم في أي اتجاهات تانية أبداً".



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