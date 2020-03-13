خاص الفن- رسمياً "باب الحارة" خارج السباق الرمضاني

ميرنا وليد - بيروت - بعد كثير من التأويلات والتأجيلات والتخطبات، علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الشركة المنتجة لمسلسل "​باب الحارة​" بجزئه الحادي عشر، قررت إطلاق التصوير في العشرين من شهر آذار الجاري.

ولأن الوقت لم يعد في صالح العمل، فإن الشركة قررت تأجيل عرض العمل إلى ما بعد رمضان مباشرة، وبالتالي فإن العمل أصبح خارج ​السباق الرمضاني​ بشكل رسمي ومؤكد.

ومن المفترض أن يبدأ توزيع الأدوار خلال اليومين القادمين، مع الحفاظ على معظم الممثلين المشاركين بالجزء العاشر مثل نظلي الرواس و​نجاح سفكوني​ و​فاتح سلمان​، إضافة إلى عودة عدد من الممثلين السابقين مثل ​رنا الأبيض​ و​زهير رمضان​ و​سحر فوزي​.

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