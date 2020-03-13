أحلام تطلب عدم الترويج والتفاعل..فما الأمر؟

ميرنا وليد - بيروت - طلبت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ من المتابعين عدم الترويج لعام 2020 بأنه عام شئم، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "لا تروجوا لسنة ٢٠٢٠ انها شئم لا كتابه لا قول ولا استهزاء ولا تتفاعلوا مع ما ينشر بغباء فانت وحدك تدفع ثمن التشاؤوم وسوء والظن بالله تعالى، بينما لا يحدث اي أمر الا بإراده الله رب العالمين وان امر المؤمن كله خير واهلاً بجميع اقدار الله بالرضى والتسليم بما يكتبه لنا الله".

ولاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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