تأجيل الجزء الجديد من Fast & furious بسبب كورونا

ميرنا وليد - بيروت - تقرر تأجيل عرض فيلم F9 لمدة عام، وهو أحدث فيلم من السلسلة الشهيرة "Fast & furious"، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ حول العالم.

وأعلنت يونيفرسال ستوديوز، عن عرض F9، في شهر نيسان 2021، وبحسب بيان صادر منها: "نشعر بكل الحب تجاه جميع من ينتظر الفيلم، لهذا السبب من الصعب علينا جدًا إخبار الجميع بأنه علينا تغيير تاريخ إصداره".

وأضافت: "لن يتمكن عشاق السلسلة، من مشاهدة الفيلم في ظايار 2020، نراكم في الربيع القادم".

ويشار الى أن سلسلة "السرعة والغضب"، حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وأول أجزائها كان في عام 2001، بطولة ​فين ديزل​، والراحل بول ووكر، إخراج روب كوهين، وحقق إيرادات ضخمة تخطت 200 مليون دولار.

واستمرت النجاحات حتى رحل بول ووكر 30 تشرين الثاني عام 2013، واستمر فين ديزل في تقديم أفلام السرعة والغضب، فيلم Fast & furious 9، إخراج Justin lin، ويشارك فين ديزل البطولة جون سينا، جيم باراك، وتشارليز ثيرون.

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