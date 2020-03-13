بالصور- أمير كرارة يلتحق بالسلك العسكري ويقود الدبابة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​أمير كرارة​ صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد بعنوان "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل لعام 2020.

وارتدى كرارة البذلة العسكرية وظهر وهو يقود إحدى الدبابات، باعتباره يجسّد شخصية شهيد الصاعقة أحمد المنسي.

​​​​​​وكان المخرج بيتر ميمي، قد صور عدداً من مشاهد مسلسل "الاختيار"، على الحدود الليبية السورية خلال الأيام الماضية، وكانت أغلبها للممثل أحمد العوضي الذي يجسد دور الإرهابي هشام عشماوي.

ويشارك في بطولة "الاختيار" دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد رزق، إياد نصار، آسر ياسين وغيرهم.

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