مايك ماسي يدعم حملة “خليك بالبيت” بـ “حفلة بالبيجاما”

بعد أن استلم خبر تأجيل حفلاته الغنائية التي كانت مقرّرة في ١١ و١٨ نيسان من شهر ابريل الجاري في داكس ورون ألب في فرنسا، يعلن الفنان مايك ماسي إطلاقه لسلسلة حفلات يتم بثّها مباشرة عبر حسابه الخاص على الإنستغرام وقد أطلق عليها إسم: #حفلة_بالبيجاما ابتدأً من مساء الليلة الجمعة ١٣ اذار حيث سيكون بمفرده يغّني ويلعب على آلة البيانو

وذلك دعماً منه لحملة خليك بالبيت، يشجع من خلالها محبيه على الالتزام بالحجر المنزلي وذلك للسلامة العامة من فيروس كورونا المتفشي في لبنان والعالم.

كما يدعو الفنان مايك ماسي كلّ من زملائه الفنانين لمشاركته في هذه المبادرة من خلال حفلات يحيوها مباشرة عبر صحافتهم الخاصة.

يشار بالذكر أن الحفلات المباشرة المتتالية تقع نهاري الأحد 15 مارس والأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٠ متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين بالفيروس وأملاً من كل محبيه التحلي بالمسؤولية الكافية للحد من إنتشاره.