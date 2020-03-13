Mar 13, 2020
بعد أن استلم خبر تأجيل حفلاته الغنائية التي كانت مقرّرة في ١١ و١٨ نيسان من شهر ابريل الجاري في داكس ورون ألب في فرنسا، يعلن الفنان مايك ماسي إطلاقه لسلسلة حفلات يتم بثّها مباشرة عبر حسابه الخاص على الإنستغرام وقد أطلق عليها إسم: #حفلة_بالبيجاما ابتدأً من مساء الليلة الجمعة ١٣ اذار حيث سيكون بمفرده يغّني ويلعب على آلة البيانو
وذلك دعماً منه لحملة خليك بالبيت، يشجع من خلالها محبيه على الالتزام بالحجر المنزلي وذلك للسلامة العامة من فيروس كورونا المتفشي في لبنان والعالم.
كما يدعو الفنان مايك ماسي كلّ من زملائه الفنانين لمشاركته في هذه المبادرة من خلال حفلات يحيوها مباشرة عبر صحافتهم الخاصة.
يشار بالذكر أن الحفلات المباشرة المتتالية تقع نهاري الأحد 15 مارس والأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٠ متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين بالفيروس وأملاً من كل محبيه التحلي بالمسؤولية الكافية للحد من إنتشاره.
كانت هذه تفاصيل خبر مايك ماسي يدعم حملة “خليك بالبيت” بـ “حفلة بالبيجاما” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.