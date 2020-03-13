دنيا بطمة مهددة بالاعتقال بعد القبض على شقيقتها.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ذكرت عدد من المواقع المغربية أنه تم اليوم الجمعة اعتقال شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، ابتسام، على خلفية قضية حساب "حمزة مون بيبي"، والتي كانت قد أدرجت أسماء الشقيقتين فيها ضمن أسماء المتورطين في ابتزاز المشاهير من خلال ذلك الحساب.

وبحسب ما أفاد موقع "شوف تي في" المغربي، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمر باستكمال التحقيق مع ابتسام وإيداعها سجن الوداية ليتم استجوابها والتحقيق معها وهي معتقلة، وأن القرار جاء بعد نهاية البحث التفصيلي مع ابتسام.

ويأتي اعتقال ابتسام بعد حوالي شهرٍ تقريبا على اعتقال مصممة الأزياء عائشة عياش، والتي ألقي القبض عليها أثناء إقامتها في دبي وتم جلبها عبر "الإنتربول"، واقتيادها بمعرفة الأمن الوطني إلى مقر الفرقة الوطنية لبدء التحقيق الأولي، لتنكشف حينها الكثير من الحقائق عمن يقف خلف هذا الحساب، إذ اعترفت عائشة بأن دنيا بطمة من بين المديرين المنفذين للحساب بمعاونة شقيقتها وبعض الأفراد الآخرين.

كما أكدت عائشة في أقوالها بأن النواة الأساسية في حساب "حمزة مون بيبي" هو الإعلامي سيمون بلبشير، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وأنه العقل المدبر لكل ما حدث بالحساب، إضافة إلى أن صاحب الوكالة الملقب بمول الفيراري، متورط من بين المنفذين بالحساب.

يذكر أن عائشة عياش خضعت في الـ 28 من شهر فبراير الماضي، للتحقيقات أمام قاضي التحقيق بمدينة مراكش المغربية مساء الجمعة، والذي أمر بحبسها في حالة اعتقال بسجن الوردية بالمغرب، وتم توجيه اتهامات لها بالمشاركة في بث صور وأقوال تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدأية للمعنيين بالأمر.

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وأشارت حينها الأخبار إلى أنه كان من من المتوقع أن يتم استدعاء دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام أمام قاضي التحقيق مجددا خاصة بعد المواجهة التي تمت بينهما وسط توقعات باعتقال دنيا وابتسام وهو ما جرى بالفعل لابتسام، وسط توقعات بأن تشهد الأيام القادمة اعتقال دنيا بطمة.

وعلى صعيد متصل كانت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام تحاولان تجاهل التهمة الموجهة إليهما والتحقيق معهما وأخبار اعتقالهما من خلال عرض الأزياء ونشر صورهما عبر إنستغرام مع إغلاق خاصية التعليقات.