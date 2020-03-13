محمد صلاح يدخل "دوامة كورونا" ومحبوه قلقون.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت أنباء تم تداولها على نطاق واسع في الساعات الأخيرة لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الاشتباه في إصابة نجم الكرة المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد، اهتمام وقلق محبي النجم.

وبحسب ما تم تداوله، فقد تحدث بيان لنادي بورنموث عن الاشتباه في إصابة 5 من أعضاء النادي بالفيروس، من بينهم حارس المرمى، الذي واجه ليفربول يوم السبت 7 مارس الماضي.

إلا أن نادي ليفربول لم يعلن عن أي إصابة أو اشتباه في النادي، وهو ما يؤكد سلامة لاعبي الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح، هداف الفريق الإنجليزي، حتى الآن.

يشار إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق اليوم، الجمعة، عن تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الرابع من أبريل المقبل، على خلفية ظهور عدد من الحالات في الدوري الإنجليزي.

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في السياق ذاته نفى اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، التقارير التي أشارت إلى إصابته بكورونا، بعدما تعرض زميله في الفريق دانييلي روغاني للإصابة بالفيروس المتفشي في إيطاليا.

وقال ديبالا في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، الجمعة: مرحبا بالجميع، أردت أن أؤكد أنني بخير وفي عزلة طوعية، شكرا لكم جميعا على الرسائل، وآمل أن تكونوا بخير.

يذكر أن يوفنتوس كان قد أعلن في وقت سابق عن عزل جميع اللاعبين وأعضاء الفريق والنادي، بعد إصابة لاعبه روغاني.