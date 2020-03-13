إلغاء حفلي عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن إلغاء حفلي الفنان عمر خيرت، والذي كان من المقرر إقامتهما خلال يومين 11 و12 مارس الجاري.

أوضحت المكتبة، في البيان الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع Facebook، أنها اتخذت ذلك القرار تطبيقًا لما أمر به رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بتعليق جميع الفعاليات والأنشطة، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء نص بيانها كالآتي: "طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات والأنشطة الثقافية، وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تقرر إلغاء حفلتي الفنان عمر خيرت، يومي ١١ و١٢ مارس ٢٠٢٠، وسيتم استرجاع التذاكر ابتداءً من الأربعاء الموافق ١١ مارس، ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً ولمدة شهر ونصف من تاريخ الإعلان، وعليه نرجو التوجه إلى شباك تذاكر المكتبة لرد قيمة التذاكر المرتجعة".

تابعت: "أما بالنسبة للتذاكر المشتراه إلكترونياً سيتم استرجاع المبالغ تلقائيا خلال ١٠أايام عمل على نفس أرقام الحساب التي تم الشراء من خلالها، ابتداء من الأربعاء الموافق ١١ مارس٢٠٢٠".

يذكر أن أخر مشاركات الموسيقار عمر خيرت في السينما كانت من خلال موسيقى وأغنيات فيلم "الممر" الذي شارك في موسم أفلام ‏عيد الفطر 2019‏‎.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

عمر خيرت يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

عمر خيرت يحيي حفلا في العاصمة الإدارية الجديدة