بسمة وهبة تمنع "الشيشة" في مطعمها بسبب كورونا

حالة من القلق تنتاب جميع دول العالم الآن، عقب انتشار فيروس كورونا، وتحقيقه لعدد كبير من الإصابات حول العالم، لا سيما وأنه يمتاز بسرعة الانتشار نتيجة العدوى.

اتخذت الإعلامية بسمة وهبة إجراءات وقائية في المطعم الخاص بها، تجنبا للإصابة بهذا الفيروس، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على انستغرام، أكدت خلاله إصدارها قرار بمنع "الشيشة" في مطعمها، قائلة: "الناس اللي مدمنة الشيشة دي خطر وخطر أكبر اليومين دول إذا كنا عايزين ناخد بطرق الوقاية علشان الموضوع بتاع كورونا".

تابعت: "أنا أول واحدة في مطعمي بدأت النهاردة قرار مفيش شيشة في المطعم مهما كان مكسبها ايه قصاد خسارة أرواح وسلامة الناس.. اللي عايز شيشة سواء في مطعمي أو برا معاه الشيشة بتاعته يمشي بيها طالما انتوا مرتبطين بيها أوي كده ولازم يكون مكان مفتوح".

يشار إلى أن بسمة وهبة تشارك الإعلامي خالد أبو بكر في تقديم برنامج "كل يوم" حاليا على قناة ON.

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