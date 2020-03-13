أغنية سقف لـ رامي جمال تحقق 16 مليون مشاهدة على يوتيوب

القاهرة – لايف ستايل
حقق فيديو كليب أغنية "سقف" لـ رامي جمال، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ 16 مليون مشاهدة على القناة الرسمية للشركة المنتجة "نجوم ريكوردز" على قناة يوتيوب، وذلك بعد شهر واحد من طرحها.
تقول كلمات الأغنية :"الدنيا طعمها سُكرى .. زى المَلبن الطرى .. والعُمر قلم رصاص بيخلص كل مايتبرى .. لو حظك بوز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا .. ياما ناس بدأت من تحت الصفر اتدلعوا واتنَغْنَغُوا .. و الظروف هتسخف سقف سقف إوعى توقف .. سقف سقف إوعى توقف سقف سقف إوعى توقف".
"سقف" كلمات مصطفي حسن، وألحان: بلال سرور، وتوزيع موسيقي وميكساج و ديجيتال ماستر: توما.
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