القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو لها عبر حسابها الشخصي على "الانستجرام" باستخدام فيلتر يجعلها تتزحلق على الجليد بشكل كوميدي. قالت فيفي عبده من خلال الفيديو:" لا الحقوني بقى شوفوا الجرأة اللي أنا فيها.. على الجليد مرة واحد.. ده أنا أغرق ف شبر ميه .. ده انا بخاف أوي تخيلوا لو أنا بتزحلق كده على الجليد.. نفسي أعمل كده.. أنا لاقيت كده التوصيلة في الجو اللي انا فيه ده خلاص". وانهالت التعليقات على الفيديو بشكل ساخر من قبل جمهورها على الانستجرام، الذين وصفوها بخفة الدم والتلقائية. وعلقت فيفي عبدة، على الفيديو قائلة: "ربنا يحمى مصر والوطن العربي وادعولى أجى بالسلامة خلاص انا لقيت سكتى جايالكم بمشيئة الله بحبكم اوى".
قد يهمك أيضا:
الفنانة فيفى عبده تستقبل "جليلة"الحفيدة الثانية لها
فيفي عبده في وصلة رقص على " وحياتي عندك"
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تتحدى الطقس وتتزلج على الجليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.