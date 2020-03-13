مصطفى حجاج يطرح نصيبي وقسمتي من ألبوم هتزهزه

القاهرة – لايف ستايل
طرح الفنان مصطفى حجاج أغنيته الجديدة "نصيبي وقسمتي"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب"، وهي أغنية ضمن أغاني البومه الأخير "هتزهزه".
تقول كلمات الأغنية: "نصيبي وقسمتي الحلوه ونور عيني.. في بحر عيونك الحلوه تدوب عيني.. انا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني.. نصيبي وقسمتي الحلوه ونور عيني.. في بحر عيونك الحلوه تدوب عيني.. انا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني".
أغنية "نصيبي وقسمتي" من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هاني محروس.
يذكر أن مصطفى حجاج طرح مؤخرًا أغنية "بناقصه"، و"مجرد بس ما افتكرك"، و"انا موجود"، و"آه يا حنان"، وغيرها من الاغاني المتنوعة.
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