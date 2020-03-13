الموزع الموسيقي أحمد عبدالسلام يكشف تفاصيل تعاونه مع الليثي وإليسا

انتهى الفنان محمود الليثي من تسجيل أحدث أغانيه باستديو الموزع الموسيقي أحمد عبدالسلام، استعدادا لطرحها بألبومه المقبل.

,وقال الموزع أحمد عبدالسلام في تصريح خاص: "انتهيا من تسجيل أغنيتين، من كلمات الشاعر ملاك عادل، ألحان محمد مدين، وتوزيعي، وقمنا أول أمس بإنهاء العمل على الأغنية الثانية، بالاستديو الخاص بي".

وأضاف: "وأنتظر حاليا طرح ألبوم الفنانة إليسا، إذ قمت بتوزيع 3 من أغانيه، من كلمات الشعراء بهاء الدين محمد، وملاك عادل، وأسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، ومحمد مدين، والأغاني الثلاث تم توزيعهم بأشكال موسيقية تنوعت بين الريجي، والاستايل، والدراما".

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