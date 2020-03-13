ديانا حداد تعلن وفاة جدتها عبر "تويتر"

أعلنت النجمة اللبنانية ديانا حداد، عن وفاة جدتها، صباح اليوم الجمعة، وقالت عبر حسابها على تويتر: "انتقلت إلى رحمة الله جدتى الغالية والدة والدتى، رحمهما الله وغفر لهما واسكنهما فسيح جناته، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من ناحية أخرى، قالت النجمة اللبنانية في حوارات خاصة ، إنها لم تفكر في خوض تجربة التمثيل على مدار تواجدها في الوسط الغنائى منذ 24 سنة، مشيرة إلى أن هناك مطربين خاضوا تجربة التمثيل ومروا مرور الكرام ولم يشعر بهم أحد ، معلقة : هذا المجال إذا ماكانش فيه فكرة جديدة ماينفعش تخاطر فيه، موضحة أنها عُرض عليها نصوص من مصر ومسلسلات بدوية، ومسلسل عربى مشترك خلال الفترة الأخيرة، ولم تجد أو تشعر أن هذه السيناريوهات ستضيف لها، معلقة :"مالقتش إن فيه حاجة هتضيف لديانا أو ديانا تضيف ليها".

وعن مدى تخوفها من خوض تجربة التمثيل، قالت ديانا :"مش خايفة من التجربة لكن حريصة، أنا ماعدتش أخاف من شيء، لكن بعرف حالى، كل إنسان لابد أن يكون لديه نوع من الجرأة، لو مش عندك الأفكار اللى تطلعك شوية من إطار الروتين هتقعد في بيتك".

وأكدت في تصريحاتها، إنها لم تجد الشيء الذى يجعلها تقبل على تجربة التمثيل، معلقة :"بدى شيء يشبهني، ولم أجد الشيء الذى يضيف لى مع احترامي لكل كتاب السيناريو، ولم أجد أيضا الشيء اللي يجعل ديانا تضيف للتمثيل".

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وعن إمكانية تطرقها للحديث مع سيناريست كي يكتب لها قصة خصيصا، قالت ديانا:" لم أفكر في هذا الأمر، لكن وارد"، معلقة: "مش غلط بالعكس حلو إنك تعرف شو بدك، فعلا ما حكيت في هذا الموضوع لكن ممكن في المستقبل أعمل ده".

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