أحمد حاتم يتحدى الأمطار بطريقة ساخرة

نشر الفنان أحمد حاتم ، صورة جديدة له أثناء مواجهته الطقس السيئ ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهر "حاتم" خلال الصورة وهو يواجه الطقس السيئ ومياه الأمطار الكثيفة داخل شرفة منزله ، ويحمل جردل وممسكًا بممسحة وشمسية ، وعلق ساخرًا: "مفيش نقطة مية هتخش طول مانا عايش". يذكر أن الفنان أحمد حاتم يشارك في بطولة فيلم "الغسالة" مع هنا الزاهد ، محمود حميدة ، محمد سلام ، أحمد فتحي وطاهر أبو ليلة. Advertisements قد يهمك أيضا: أحمد حاتم عمر يروج لـ أغنية عمرو دياب الجديدة يوم تلات أحمد فهمي يحتفل مع هنا الزاهد بعيد الحب

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