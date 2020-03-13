عزلة توم هانكس تعيد "تنبؤات سيمبسون" إلى الواجهة

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""الخليج 365"" من بيروت: طمأن الممثل الأميركي توم هانكس محبيه حول العالم بصورة نشرها مع زوجته ريتا ويلسون من داخل الحجر الصحي، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" بعدما أعلم الجمهور بإصابتهما بالكورونا. وعلّق كاتباً: "أود أن أشكر الجميع أنا هنا بصحبة زوجتي والجميع يهتمون بنا كثيراً. نحن مصابان بـ covid- 19، ونحن معزولان حتى لا ننقل المرض لأي شخص آخر".

وأضاف:" هناك من لا يمكنهم مقاومة المرض، وقد يؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة لهم. نحن نعيش كل يوم بيومه. هناك أشياء نقوم بها من أجل التغلب على هذه المحنة وفقاً لنصائح الخبراء، ونعتني بأنفسنا وببعضنا البعض". وعلق بالعامية الأميركية مؤكداً عل أهمية المواجهة وعدم الإستسلام: "لا مكان للبكاء في ملعب البيسبول، أليس كذلك؟".

"سيمبسون" يتوقع عزلة "هانكس"

وترافقت إطلالة "هانكس" واعترافه العلني بالإصابة مع أخبار تشير إلى أن المسلسل الكرتوني الشهير "سيمبسون" كان قد تنبأ بإصابته بالفيروس التاجي الجديد. حيث يتناقل البعض تعليقات تشير إلى أن كاتب البرنامج تنبأ بأن "هانكس" سيضطر إلى العزلة الذاتية ذات يوم، ربطاً بوجوده مع زوجته في العزلة اليوم بعد التقطاتهما للعدوى أثناء تصوير فيلم Baz Luhrmann's Elvis Presley في أستراليا. علماً أنه ظهر كضيف شرف بفيلم The Simpsons Movie لعام 2007، وهو يقول: "هذا هو توم هانكس ... إذا رأيتني شخصيا، من فضلك، دعني وشأني".

ولقد تناقلت المواقع الإخبارية تغريدات تحدث فيها رواد "تويتر" عن توقعات البرنامج للفيروس التاجي في حلقة Marge In Chains التي عُرِضَت في العام 1993، وأشارت لفيروس "Osaka Flu" الذي سيتفشى في الشرق الأقصى ليجتاح الكوكب ويصيب سكان سبرينغفيلد" بعد أن يستلموا عصّارات من اليابان.

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الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يربط فيها المتابعون لهذا المسلسل الكرتوني الشهير بين أحداثه التتي يعتبرونها توقعات استباقية والأحداث الواقعة تباعاً في الواقع اليوم. وكان أهم هذه التوقعات التي ركزوا فيها على قدرات عائلة سيمبسون الاستشرافية للمستقبل، "إنتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، الذي ظهر في حلقة "Part to the future"، قبل 16 سنة من إعلان ترشحه للرئاسة الأميركية.

ولقد انتشرت صورة لـ"هانكس" وهو يحمل طابة قيل أنها هدية قُدِّمَت له في حجره الصحي في أستراليا. لكن موقع AFP أشار إلى أنها مأخوذة عام 2015 في سياق أحداث فيلم Cast Away

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