شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا وصفت هنا الزاهد أحد متابعيها على تويتر بـ"الأحول".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت الفنانة هنا الزاهد، أحد متابعيها على تويتر بـ"الأحول" بعد مهاجمته لها عقب تغريده طالبت من خلالها بفتح أبواب العمارات لتكون مأوى لقطط وكلاب الشارع من موجة الطقس السيئ التى شهدتها مصر حاليا.

القصة بدأت عندنا غردت هنا، قائلة: "ياريت اللى ينزل من البيت لأى ظرف ياخد معاه بطانيات عشان فى ناس ميتة من البرد فى الشارع، ربنا يكرمكوا"، وأضافت فى تغريده أخرى: "افتحوا أبواب العماير عشان القطط والكلاب يستخبوا فيها".



تغريدة هنا الأولى

وهنا يتدخل المتابع ويرد على التغريده الثانية، قائلا: "وبالنسبة يا هانم للناس الغلابة اللى ماليه البلد وبتفرش كراتين وتنام تحت البلكونات ملفتوش نظرك.. بطلوا تصنع بقى"، لترد عليه، قائلة: "وبالنسبة ان حضرتك أحول ومشوفتش التويته اللى بعدها".



تغريدة هنا الأولى



رد أحد المتابعين على هنا

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهدها في فيلم "الغسالة" بشكل يومى وبدون توقفات للانتهاء من العمل قبل نهاية شهر مارس الجارى حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة، حيث يتبقى لهنا 9 أيام تصوير وتودع دورها في الفيلم المقرر تحديد موعد طرحه فور الانتهاء من تصويره لاسيما بعد طرح البوستر الأول للعمل قبل أيام.

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فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسى .

ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه في موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك في بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى اطار رومانسي لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.