نضال الأحمدية تشكك بزواج مديحة الحمداني من قصي خولي.. وتكشف مفاجأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن علاقة الفنان السوري قصي خولي بزوجته التونسية مديحة الحمداني موضحة عدة أمور بشأنها، إذ قالت إن قصي خولي تعرف عليها في "ملهى ليلي" بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، لافتة إلى أنها تُعرف في ذاك المكان باسم "ماتيلدا".

وأكدت نضال الأحمدية في مقطع فيديو لها تناولته العديد من الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر "إنستغرام"، أن كل أصدقائها العرب في أمريكا يعرفون مديحة الحمداني باسم "ماتيلدا"، مستعينة ببعض التصريحات التي أدلت بها الفنانة التونسية آمال علام والدة زوجة قصي خولي، وأكدت أنه لا يوجد علاقة حب بين قصي خولي ومديحة الحمداني مطالبة إياها بإخراج ورقة الزواج.

وفجرت نضال الأحمدية، مفاجأة بأن هناك معلومة أن قصي خولي لم يعرف أن مديحة الحمداني "حامل" سوى في شهرها السادس، مردفة: "أنا مع حقوق المرأة ولكن عندما تقوم المرأة بالتعامل بكل هذا الاحتيال وبعدم التفاهم وتجيب ولد بالقوة وبالشهر السادس".

وأضافت نضال الأحمدية قائلة لمديحة الحمداني: "ليه بتطلعي في الفيديوهات تقولي صار له 5 شهور ما شاف ابنه؟ أقول ليه لإنك هربتي على فيرجينيا كنتي بلوس أنجلوس وهربتي لإنه رفع دعوى عليك".

ثم عرضت نضال الأحمدية صورة لمديحة الحمداني وهي تعانق أحد الشباب والتي بسببها رفع قصي خولي دعوى عليها، وقالت لها: "مين هذا اللي متعابطة فيه مدام".

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واستعانت نضال في معرض حديثها بتصريح والدة مديحة الحمداني وهي تقول: "قصي خولي تأكد أن هذا ابنه"، فعلقت: "قصي ما عندي أخلاق قصي ما عمل تحليل DNA حلو السؤال قصي بحياته ما دخل تونس وما تزوجك زواج عرفي وما تزوجك بأي محل ليه هربتي وأخدتي الولد وتمنعي يشوفه؟ ليه بتعملي بلوك على تليفونك ليه وصلتي للمحاكم شو طلبك من قصي يسدد المبالغ اللي عليكي أو يتزوجك ما بده يتزوجك إنتي قبلتي بهيك علاقة".

وتابعت: "لو كنتوا متزوجين طلعولنا الورقة وإحنا بنتراجع عن كل هذه الشكوك وأنا كل ما أقوله شكوك لإن لو في زواج كان قصي قدم أوراقك وأوراق الولد وقعدوا بشكل نظامي".

وكانت قد نفت مديحة الحمداني ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو بأنها تجري مفاوضات مع زوجها من أجل التنازل عن ابنها ليعيش مع الأخير مقابل مبلغ مالي ضخم.

ووجهت إحدى متابعات مديحة عبر موقع إنستغرام سؤالا لها بشأن تلك الأنباء قائلة: "شفت فيديو في اليوتيوب يقول من مصادر موثوقة ثمة مفاوضات مع قصي باش تعطيه الولد وانتي وافقتي"، لترد مديحة مباشرة: "بعيد الشر...ولدي هو روحي مستحيل يفارقني طول حياتي إن شاء الله".

يذكر أن الفنان السوري قصي خولي كشف في آخر ظهور له عندما حل ضيفا على برنامج "دبي كروز" عن السبب الذي دفعه إلى عدم إعلانه عن زواجه، وإعلانه المتأخر عن ولادة ابنه، قائلا: إن حياته الشخصية ملكه، وأنه أخفى تلك الأخبار بسبب تفضيله أن تبقى حياته خاصة.