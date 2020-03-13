شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يعلق بطريقة ساخرة على عاصفة التنين.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان القدير صلاح عبد الله، على عاصفة التنين، التى اجتاحت مصر خلال هذه الفترة، قائلا: ": ياتنين فى بولاق الدكرور زمان لما كانت تمطر فى ثوانى الشوارع تبقى وحل وبرك طين، وكنت بلبس جزمة وأحط التانية فى كيس وأنا خارج".

وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر: ياتنين فى بولاق الدكرور زمان لما كانت تمطر فى ثوانى الشوارع تبقى وحل وبرك طين، وكنت بلبس جزمة وأحط التانية فى كيس وأنا خارج، وبعد المزلقان أبدلهم دا لما كان عندى جزمتين، قبل كدا كنت بحط الفردتين فى كيسين وألبسهم متكيسين، بس كنا كويسين".

من ناحية أخرى، كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

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وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اليوم سيشهد استمرار فرص الأمطار على القاهرة الكبرى، واستمرار غزارة الأمطار على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، تصل لحد السيول هناك.

الفنان الكبير صلاح عبد الله انضم إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعد عبد لله ثالث ضيوف الشرف الذين انضموا للمسلسل بعد إياد نصار وآسر ياسين، وصور عبد الله عدة مشاهد أمام كرارة، إذ يجسد شخصية محورية مع بطل العمل خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

وفى سياق آخر، يصور صلاح عبد الله حاليا فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة، وبيومى فؤاد، وآخرين، إخراج معتز التونى، ومن المقرر أن ينتهى عبد الله من التصوير خلال الأيام المقبلة.