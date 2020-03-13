شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر : مسلسل النهاية ده سابق عصره بمراحل كتيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان حسام داغر، عن سعادته بمشاركته في مسلسل "النهاية"، للنجم يوسف الشريف، والذى سيعرض في الماراثون الرمضانى المقبل، ونشر داغر بوست المسلسل، وعلق عليه قائلا "سعيد بالظهور كضيف شرف فى شخصية مؤثرة فى أحداث مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف والمخرج المبدع ياسر سامي اللى أول مرة اشتغل معاهم و حبيتهم الاتنين بجد".



حسام داغر على انستجرام

وتابع "و اللى شفته من المخرج من مشاهد المسلسل المصورة تأكد أن المسلسل ده سابق عصره بمراحل كتيره و طبعا ترشيحي من كاتب السيناريو صديقي و عشرة العمر عمرو سمير عاطف و ايمانه بيا اني افضل من يقدم الشخصية دي كل ده وسام علي صدري .. تجربه جديده و مميزه ليا اتمني تنال اعجاب الجمهور و اعتذر عن عدم وضع صوره ليا بشخصيتى فى العمل لعدم حرق الاحداث و الملابس و المكياج اشكركم جدا علي الفرصة دي و اخص بالشكر صديقتي اللدوده سهر الصايغ اقرب الناس لقلبي و شركة سينرجي للانتاج التي بتعتبرنى ابن من ابناءها و اصدقائى منتجين الفنيين محمد عبد القوي و زكريا القفاص و مدير التصوير حسام حبيب و صديقي مهندس الديكور رامي دراج و المخرج المنفد محمد الطحاوي و انجي علاء مصممة الازياء . شكرا بجد دُمتم مبدعين".

ويصور النجم يوسف الشريف مشاهده في مسلسل "النهاية" بشبرامنت وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة ناهد السباعى، وسهر الصايغ، ويكثف مخرج العمل ياسر سامى عدد ساعات التصوير، ويستمر التصوير في نفس الديكور للإنتهاء من تصوير المشاهد الداخلية في العمل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

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مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطورالسريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.

ويواصل مؤلف العمل عمرو سمير عاطف في كتابة الـ 5 الأخيرة من المسلسل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انتهى عمرو من كتابة الـ 25 حلقة بشكل نهائي وسلمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى.