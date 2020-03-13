شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك للأعمال الدرامية على القنوات المصرية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الأسر المصرية في تلك الأيام القنوات الفضائية، خاصة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من النزول في الشوارع إلا في الضرورة القصوى، بسبب حالة الطقس السىء التي تمر بها مصر منذ أمس الجمعة، لكنها في نفس الوقت فرصة لمتابعة العديد من الأعمال الدرامية، في السطور التالية إليك خريطة بالمسلسلات التليفزيونية ومواعيدها اليوم الجمعة...

Dmc

أمين وشركاه

11:00 مساءً - 00:30 صباحا

06:00مساءً

مسلسل حضرة المتهم أبي

06:00 مساءً - 07:00 مساءً

مسلسل اختفاء

08:00 مساءً - 09:00 مساءً

يتربى فى عزو

11:59 مساءً - 00:00 صباحا

ON Drama

امرأة من الصعيد الجواني

مسلسل (2006)

06:00 مساءً - 07:00 مساءً

أرض النفاق

مسلسل (2018)

08:00 مساءً - 09:00

بوابة الحلواني (ج2)

مسلسل (1994)

07:00 مساءً - 08:00 مساءً

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الحياة الحمرا

قهوة أشرف

04:00 مساءً - 05:00

الحياة دراما

بت القبايل

مسلسل (2020)

03:00 مساءً - 04:00 مساءً

ربع رومي

مسلسل (2018)

04:00 مساءً - 05:00

حق مشروع

مسلسل (2007)

06:00 مساءً - 07:00 مساءً

قلب ميت

مسلسل (2008)

07:00 مساءً - 08:00 مساءً

سي بي سى دراما

في ال لا لا لاند

مسلسل (2017)

04:00 مساءً - 05:00

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع بحرارة الجو، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق حتى منتصف اليوم والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.