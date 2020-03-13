شكرا لقرائتكم خبر عن صور..شاهد حفيد فريد شوقى يعلن خطبته على ممثلة شابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل محمد السباعى، حفيد الراحل فريد شوقى، حيث إنه ابن المنتجة ناهد فريد شوقى والمخرج الراحل مدحت السباعى وشقيق الفنانة ناهد السباعى، خطوبته من الممثلة الشابة آية سماحة بعد قصة حب بينهما تكللت بالارتباط.



حفيد فريد شوقى يعلن خطوبته

وظهر محمد السباعى مع والدته ناهد فريد شوقى وشقيقته الفنانة ناهد السباعى على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2016، ووقتها وتكهن العديد من المتابعين ان يكون صديقها وهناك قصة حب بينهما قبل الكشف بأنه شقيقها.





حفيد فريد شوقى Advertisements

وتخرج محمد السباعى من معهد سينما قسم إخراج، شارك في عدة ورش فنية وبدأ مشواره من خلال فيلم "اشتباك"، وبعدها شارك فى أعمال "فص ملح وداخ"و"اختفاء" و"هذا المساء" و"كأنه امبارح" و"حدوتة مرة".



حفيد فريد شوقى وشقيق ناهد السباعى

أما الممثلة الشابة آية سماحة فشاركت فى عدد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية حيث كانت بدايتها فى مسلسل "حراند أوتيل" عام 2016، وبعد ذلك فيلم "هيبتا-المحاضر الأخيرة"، ومسلسلات "هذا المساء" و"الحرباية" و"مليكة" و"كأنه امبارح" و"قمر هادى" و"الزوجة 18"وتصور حاليا "ما وراء الطبيعة".