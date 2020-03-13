شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تصيب نشوى مصطفى بـ"الرباط الصليبى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت الفنانة نشوى مصطفى بـ"الرباط الصليبى" عقب تزحلقها على درجات سلم منزلها بسبب غزارة الأمطار، وقالت نشوى في وصفها للحادثة: "اتزحلقت على السلالم من المية وجالى رباط صليبى — الحمد لله والشكر لله على مايقدره خير وشر".

وأضافت نشوى مصطفى: "الخلاصة الانسان ضعيف أوى — الله يشفى كل الناس يارب اللي عندهم أى مرض — يارب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها — يارب الحمد لله على لطفك بينا — مش عارفة إزاي حاقدر أقعد اسبوعين من غير حركة يارب هون".



بوست نشوى مصطفى

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وقصت نشوى كيف أصيبت عبر حسابها على فيس بوك قائلة: "لأكتر حاجة مضيقانى انى اول ماوقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع — ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الارض وجعت قلبى — اللي مستغرباله ليه لما وقعت وانا فى شدة الالم ماندهتش عماد وندهت عبد الرحمن — اظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا احنا الاتنين — المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر ابدا ً – دعواتكم".

وانطلقت السبت الماضى أولى حلقات برنامج نشوى مصطفى "أمى ولا مراتى" في تمام الساعة 11 مساء على شبكة قنوات dmc، ظهرت نشوى مصطفى وهى تحاور مجموعة من الأمهات والزوجات، عن دور كل منهنّ في حياة الرجل".