- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال الفنان محمد رمضان، إنه سيظل يفتخر بفترة تجنيده، التي قضاها بالجيش في سلاح الصاعقة المصرية.
ونشر رمضان، صورة له بملابس الجيش، وعلق: "صورة سأظل أفتخر بها من فترة خدمتي في سلاح الصاعقة المصرية، الجيش المصري العظيم، تضحية، فداء، مجد، تحيا مصر".
ويشارك محمد رمضان، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، ونور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| محمد رمضان عن خدمته بسلاح الصاعقة: "فترة سأظل أفتخر بها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.