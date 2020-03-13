صورة| محمد رمضان عن خدمته بسلاح الصاعقة: "فترة سأظل أفتخر بها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان محمد رمضان، إنه سيظل يفتخر بفترة تجنيده، التي قضاها بالجيش في سلاح الصاعقة المصرية.

ونشر رمضان، صورة له بملابس الجيش، وعلق: "صورة سأظل أفتخر بها من فترة خدمتي في سلاح الصاعقة المصرية، الجيش المصري العظيم، تضحية، فداء، مجد، تحيا مصر".

ويشارك محمد رمضان، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، ونور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان.