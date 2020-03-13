"قطع بالرباط الصليبي وعدم الحركة أسبوعين".. تفاصيل إصابة نشوى مصطفى بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرضت الفنانة نشوى مصطفى، منذ قليل، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعد سقوطها من على السلم بسبب الأمطار.

وكتبت نشوى، عبر حسابها على "فيسبوك": "اتزحلقت على السلالم من المية، وجالى رباط صليبى، الحمد لله والشكر لله على ما يقدره خير وشر، الخلاصة الإنسان ضعيف أوي، الله يشفي كل الناس".

وتابعت: "يا رب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها، يا رب الحمد لله على لطفك بينا، مش عارفة ازاي هقدر أقعد أسبوعين من غير حركة يا رب هون".

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وأضافت: "أكتر حاجة مضيقاني إنى أول ما وقعت صرخت على ابني وكان نايم، قام مفزوع، ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلني من الأرض وجعت قلبي، واللي مستغرباله ليه لما وقعت وأنا فى شدة الألم ماندهتش عماد وندهت عبدالرحمن، أظن عماد كان ممكن لو شافني من خضته يقع جنبي ومنلقيش حد يشيلنا احنا الاتنين، المهم خلو بالكم من نفسكم، ويا رب مايصيبكمش ضرر أبدا، دعواتكم".

يذكر أن، نشوى مصطفى، أطلقت أولى حلقات برنامجها الجديد "أمى ولا مراتى" السبت الماضي، ويعرض في تمام الساعة 11 مساء على شبكة قنوات dmc.