أحمد صلاح حسني عن "السيول": "ربنا بيحمي مصر من أشياء كبيرة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على التعليق على سوء الأحوال الجوية، التي تمر بها البلاد خلال الأيام الحالية.
وكتب حسني: "السيول والأمطار.. واثق إن ربنا بيحمي مصر وشعبها من أشياء كبيرة وكثيرة في هذا التوقيت، سبحان الله".
وشارك أحمد صلاح حسني، مؤخرًا بمسلسل "ختم النمر" الذي يعرض على قناة "ON" وهو تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشارك ببطولته: نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامي، وفاء سالم، تميم عبده.
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