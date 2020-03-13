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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نفى الفنان تامر حسني ما تردد عن إجراء أي عمية جراحية، مؤخرا.
ونشر تامر صورة عبر خاصية الاستوري على إنستجرام، قال فيه: "أنا كويس الحمد لله يا جماعة، وموضوع تعبي وتعب صوتي وعمليات ده كان قديم مش عارف ليه حد يرجع يكتب فيه دلوقتي".
وأضاف حسني في رسالته: "يعني المفروض إن وضع البلد صعب جدا، والأفضل واللي الناس محتاجاه إن إحنا نهتم ونكتب ونحذر ولادنا ونوعيهم ونوعي الأهالي من الشيء الأهم والأخطر، مش وقته خالص الأخبار تخلينا نتكلم في أي اتجاهات تانية أبدا".
وأعلن تامر حسني قبل أيام تأجيل حفلاته في شهري مارس وأبريل المقبلين، في ظل قرارات مجلس الوزراء.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يكشف حقيقة إجرائه لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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