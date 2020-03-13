حسام داغر: "النهاية" سابق عصره بمراحل.. وسعيد بالمشاركة فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يشارك الفنان حسام داغر، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف.

وكتب داغر، عبر حسابه على"إنستجرام": "سعيد بالظهور كضيف شرف في شخصية مؤثرة في أحداث مسلسل (النهاية) ليوسف الشريف والمخرج المبدع ياسر سامي، اللي أول مرة أشتغل معاهم، وحبيتهم الاتنين بجد، واللي شفته من المخرج من مشاهد المسلسل المصورة، تؤكد أن المسلسل ده سابق عصره بمراحل كتيرة".

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وتابع: "طبعًا ترشيحي من كاتب السيناريو صديقي وعشرة العمر عمرو سمير عاطف، وإيمانه بيا إني أفضل من يُقدم الشخصية دي، كل ده وسام علي صدري، تجربة جديدة ومميزة ليا، أتمنى تنال إعجاب الجمهور".

وأضاف: "أوجه الشكر لصديقتي اللدودة سهر الصايغ أقرب الناس لقلبي، وشركة سينرجي للإنتاج التي بتعتبرني ابن من أبنائها، شكرًا بجد دُمتم مبدعين".

مسلسل "النهاية – The end"، تدورأحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطورالسريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة "يوسف" لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويتم خطفه في أحداث المسلسل.

