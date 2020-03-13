صورة| أمير كرارة بملابس الجيش في كواليس "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: ظهر الفنان أمير كرارة، بملابس الجيش خلال كواليس تصوير دوره في مسلسل "الاختيار"، المقرر عرضه في رمضان المقبل. ونشر كرارة، الصورة عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "الاختيار.. رمضان 2020.. سينرجي، تامر مرسي". مسلسل "الاختيار" سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي، وبطولة: أمير كرارة في دور "الشهيد أحمد منسي" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، ودينا فؤاد وإسلام جمال، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف: آسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبدالله وإياد نصار، وغيرهم.

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