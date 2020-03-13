عن سوء الأحوال الجوية.. ياسمين رئيس: "هنسيب توابع الكارثة لأولادنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة ياسمين رئيس، على سوء الأحوال الجوية، التي تمر بها البلاد خلال هذه الأيام، مشيرة إلى كارثة حقيقية، من وجهة نظرها، ستواجه الأجيال المقبلة.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على "تويتر": "التغيير المناخي هى الكارثة الحقيقية اللي هنعيش فيها بقية حياتنا.. وللأسف هنسيب توابعها لأولادنا وأحفادنا".

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يذكر أن، ياسمين رئيس تشارك في فيلم "جارة القمر" مع زوجها المخرج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى وشادي ولكن يحدث ما هو غير متوقع.



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