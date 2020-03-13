محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف موعد إعلان نتيجة تقرير الطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت رهاب بيطار، محامية السوري محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، عن موعد إعلان نتيجة تقرير الطب الشرعي.

وكتبت بيطار، عبر حسابها على"تويتر": "انتهى تقرير الأطباء الشرعيين السوريين.. وستعلن النتيجة خلال اليومين القادمين".

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وأضافت في تدوينة أخرى، قائلة: "إن لم يكن منع سفر أرملة المغدور محمد الموسى مصدره قضائيًا كما هو واضح.. فالله يعيننا على بقية القضية المليانة ترللي".

يذكر أن، فيلا الفنانة نانسي عجرم، بلبنان، كانت قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد اللاجئين السوريين ويدعى محمد ‏حسن موسى، بغرض السرقة، حيث دخل المنزل حاملاً مسدسه وتمكن بواسطته من إبعاد ‏ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بالدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، ‏فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل المقتحم على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من ‏القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية‎.‎