شاهد.. نوال الزغبي في عمر عامين: "هذا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة نوال الزغبي، عن صورة لها في الطفولة، وهي في سن العامين.

ونشرت نوال، الصورة عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "هذا أنا.. عمري سنتان"، وانهالت التعليقات عليها من متابعيها، معبرين عن جمالها في الصغر، وظهور النجومية عليها بالصورة.

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي، شاركت في فبراير الماضي في سلسلة حفلات بجزيرة كنكون بالمكسيك، وغنت بالحفل مع الفنان وائل كفوري أغنية "مين حبيبي أنا".