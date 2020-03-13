هكذا هنأت جنيفان زوجها صابر الرباعي بعيد ميلاده الـ53

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر:

حرصت إخلاص جنيفان زوجة الفنان صابر الرباعي، على تهنئته بعيد ميلاده الـ53 الذي يوافق اليوم الجمعة‘ إذ إنه من مواليد 13 مارس 1967.

ونشرت زوجة الرباعي، صورة تجمعها مع زوجها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام وأنت لقلبي مصدر الفرح.. عيد ميلاد سعيد يا غالي، ربي يحفظك لنا".

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وُلد الرباعى في مدينة صفاقس بتونس، وترجع موهبته الفنية بعد تعلمه الغناء من والدته كما تعلم العزف على العود من والده، وبعدما أتقن الغناء من خلال بعض التجارب، شارك بعدها ببرنامج نادي المواهب وغنى أغنية تونسية بعنوان خليك "آه يا ليل" وحصل على المركز الأول، وقرر دراسة الموسيقى لينمي موهبته، فدرس في المعهد العالي للفنون في تونس سبعة سنوات اختصاص عود بجانب إجادته لآلة الكمان.

كما حصل على العديد من الجوائز أهمها، الميكرفون الذهبي 1997 عن أغنية صرخة، جائزة أفضل مطرب عربي في لبنان 2004 عن ألبوم أتحدى العالم ، جائزة أفضل مطرب عربي في لبنان 2006 عن ألبوم أجمل نساء الدنيا ، جائزة أفضل مطرب عربي في الموريكس دور 2012 عن ألبوم صابر 2011، جائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان بياف 2015 .