تراند اليوم : صورة| طليق "هيفاء وهبي" يرتبط بفنانة شهيرة.. والزواج خلال أسابيع

أصبح رجل الأعمال، أحمد أبوهشيمة، والممثلة ياسمين صبري، حديث الإعلام ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الإعلان عن ارتباطهما، واقتراب زواجهما.

وعلى الرغم من أن أبوهشيمة لم يصرح بذلك حتى الآن، إلا أنه نشر صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابه على تطبيق "إنستجرام" تجمع يديه بيد فتاة وعلق عليها بعبارة: (حبيبتي).

وما جعل المتابعين يشيرون إلى أن الفتاة المعنية هي ياسمين صبري، هو الخاتم الذي ظهر في الصورة، وهو نفس خاتمها كما ظهر في صور متداولة.



وقبل أيام نشرت "ياسمين" مقطع فيديو ارتدت فيه الخاتم الذي ظهرت في الصورة التي نشرها أبوهشيمة، وهو ما يشير إلى ارتباطهما، وسط أنباء عن إتمام زفافهما في غضون أسابيع من الآن.

يشار إلى أبوهشيمة كان متزوجًا من المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي قبل أن ينفصل عنها قبل سنوات، إثر تعرضه لهجوم في وسائل الإعلام المصرية، بسبب هذه الزيجة.