تراند اليوم : الموت يفجع الفنانة ديانا حداد

فجع الموت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، بوفاة جدتها اليوم، ناعية إياها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت حداد صورة مكتوب عليها "البقاء لله"، وعلّقت: "انتقلت الى رحمة الله جدتي الغالية (والدة والدتي رحمهما الله وغفر لهما واسكنهما فسيح جناته) اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/٣/١٣. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتقدم عدد كبير من الفنانين ومتابعيها بمواساتها في وفاة جدتها داعين لها بالرحمة.
يُذكر أن حداد كانت قد طرحت الشهر الماضي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ما حد يحس بالعاشق"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، ومكس وماستر ناصر ساوند.