تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تعلن إصابتها بقطع في الرباط الصليبي

أعلنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، إصابتها بـقطع في الـ”رباط صليبي”، بسبب إنزلاقها من أعلى سلالم منزلها، بعدما كثرت مياة الأمطار، خلال موجة الطقس السيء الذي تشهده مصر من أمس الخميس، ومستمرة حتى غدًا السبت.

وكتبت في منشور لها عبر حسابها بـ”فيس بوك”، تدوينة شرحت فيها ما الذي حدث، فقالت: “اتزحلقت على السلالم من المية وجالي رباط صليبي الحمد لله والشكر لله على مايقدره خير وشر، الخلاصة الإنسان ضعيف أوي، الله يشفي كل الناس يارب اللي عندهم أي مرض، يارب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها، يارب الحمد لله على لطفك بينا”.

وأضافت: “مش عارفة إزاي هقدر أقعد إسبوعين من غير حركة يارب هون، أكتر حاجة مضيقاني أني أول ماوقعت صرخت علي أبني وكان نايم قام مفزوع، ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الأرض وجعت قلبي، اللي مستغرباله ليه لما وقعت وأنا في شدة الألم ماندهتش عماد وندهت عبد الرحمن، أظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا إحنا الإتنين، المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر ابدا ً، دعواتكم”.