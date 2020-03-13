تراند اليوم : بعد طلاقها.. فنانة مصرية شهيرة تتزوج "أبوهشيمة" سرًا

في مفاجأة مدوية، كشف رجل الأعمال المصري المعروف أحمد أبوهشيمة، عن ارتباطه سرًا بفنانة مصرية شهيرة.

وعلى الرغم من أن "أبوهشيمة" لم يكشف عن وجه زوجته أو خطيبته، في منشور نشره عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن النشطاء ربطوا بين خاتم الزواج وخاتم ظهرت به الفنانة المصرية ياسمين صبري مؤخرًا.

ونشر أحمد أبوهشيمة، صورة ظهرت فيها يده ويدّ صبري متشابكتين وكتب عليها "حبي".

وأكد النشطاء أن زوجته أو خطيبته التي لم يعلن عنها وارتبط بها سرًا، هي الفنانة ياسمين صبري وذلك بسبب خاتم الخطوبة الذي بدا في يدها، وهو نفسه الذي كانت كشفت عنه الأخيرة سابقاً وأثار الجدل حول حقيقة خطوبتها، إضافة إلى الأكسسوارات التي في معصمها وهي نفسها أيضاً التي ظهرت في يدّ صبري سابقاً في الصورة التي نشرتها هي.

وكانت ياسمين صبري أعلنت طلاقها مؤخرًا من زوجها دون الكشف عن سبب الطلاق، وأثارت الجدل خلال لقاء تليفزيوني كشفت فيه عن مواصفات زوجها المستقبلي.



