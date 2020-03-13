تراند اليوم : بعد اعتذاره المفاجئ.. إعلامية شهيرة تسب زوج "أنغام"

شنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، هجومًا لاذعًا على الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد نشره صورة تجمعه بزوجته المطربة أنغام يعتذر لها فيها إثر تردد أنباء عن طلاقهما.

إذ اتهمت العيدان إبراهيم بإهانة متابعيه في تعليقه على الصورة التي عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" وظهر فيها وهو يقبل رأس "أنغام"، وعلق علها قائلاً: "حقك عليا أنا يا ست الستات...تبقى الأسود أسودًا والكلاب كلاب سيبك منهم".

وكتبت "العيدان" عبر حسابها على "إنستجرام": "أحمد ابراهيم يصالح انغام بصوره وكاتب لها حقك عليا .. أهم شي إن معتبر المتابعين اخلاقهم انهم كلاب .. يالله عموما السفيه يشتم الباشا".

وكان إبراهيم أثار تكهنات واسعة عقب منشور وجه فيه رسالة تحية لزوجته الأولى ياسمين عيسى، وهو ما جعل الكثيرين يرجحون انفصاله عن "أنغام".

غير أنه سرعان ما نشر صورته رفقة أنغام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة والمبتدئ

واتهام لها بخراب بيتي زورا".

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ورد إبراهيم على تداول تلك الأنباء بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "الست دي انا بحبها والكل يعلم ولا اقبل اي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا ، النهارده مستحيل استفزها او اكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها".

وأضاف: "وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في أكتر من لقاء مش أول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لانغام بالعكس هي تحترم ده فيا، أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت اتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ".

ومضى قائلاً: "اكتر من ١٧ عامًا مميزًا في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها، لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير.. أـتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".

يشار إلى أن أنغام تزوجت في العام الماضي من الموزع الموسيقي بعد تعاونهما معًا وهي الزيجة التي أثارت جدلاً واسعًا، وكانت سببًا في انهيار علاقته بصديقتها المطربة "أصالة" الذي كان إبراهيم متزوجًا من ابنة طليقها المخرج طارق العريان.