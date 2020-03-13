تراند اليوم : أول تعليق من نجمة شهيرة على حبسها في واقعة "الفيديو المخل"

علقت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، على حبسها هي وزوجها السعودي أحمد العنزي، على خلفية "الفيديو الفاضح" الذي تم تداوله لهما من داخل غرفة نومهما.

وكانت "الكندري" ظهرت بينما كان زوجها يمشط شعرها، لكن تحقيقات النيابة الكويتية أوضحت أن الزوجين تعمَّدا نشر الفيديو بأسلوب مستفز لإثارة المتابعين، قام على إثرها رواد برفع دعاوى قضائية بحقهما.

وألقي القبض عليهما أثناء مثولهما أمام المحكمة قبل يومين لاتهامها بـ "مخالفة الآداب العامة"، قبل أن تقرر المحكمة في نفس الجلسة إخلاء سبيلهما بكفالة قدرها 2000 دينار (أي حوالي 6.600 دولار) لكل منهما.

وقالت الكندري في مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات"، إنها هي وزوجها توجها من نفسهما إلى المحكمة ولم يقبض عليهما من المنزل، واستأنفا في القضية ودفع الكفالة مقابل إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات.

واعتبرت الكندري أنها ليست أول واحدة أو الأخيرة التي تُخطئ ومن المهم أن يتعلم الإنسان من أخطائه.

لكنها انتقدت في الوقت ذاته، حملة الهجوم التي تعرضت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قالت: "الناس مش حاطة غير على سارة وأحمد ويحاولون سجني".

واتهمت أحد المشاهير - دون تسمية - بالوقوف وراء حملة ضدها، وأنه يتم دفع أموال للغير كي يهاجموها وكي تُعلن اعتزالها وزوجها ولا يظهران على "السوشيال ميديا" للعمل في الإعلانات، لكنها أكدت أنها لن تعتزل.

وتوعدت الكندري بالرد وملاحقة مهاجميها، قائلة: "اللي بيطق يطق والله ما أرد على الناس ولا الانتقادات وكل أكاونت نشر فيديو قديم أو جديد سأرفع عليهم كلهم قضايا بعد انتهاء بلادنا من القضاء على فيروس كورونا".

Advertisements

وتوجهت إلى مهاجميها بالقول: "الدنيا دوارة، كما تدين تدان، سيصير فيكم مثل ما صار فيني، ما راح تهزون شعرة من راسي، أنا صامدة واللي عندي شيء يتصرف أمامي وأنا ما بحب الأشخاص اللي بميت وجه".

وأشارت إلى أنها ستحترف العمل في مجال الفن، بعد أن رفض أبوها السماح لها، قائلة: "أبوي ما كان راضي وأنا متجهة للفن أنا دارسة الفن وحبيته وأبيه".

وأكدت الفاشنيستا الكويتية في تصريحات سابقة أن "الفيديو الذي انتشر لهما وتسبب بضبطهما من الجهات الأمنية"، كان عفويًا وانتشر دون قصد منهما.

وأوضحت أن متابعين وجهوا لها اتهامات بفضح حياتها الحميمية من "غرفة النوم" من خلال الفيديو، مشيرة إلى أنها "صورت المقطع من غرفة التبديل والماكياج"، ومتسائلة: "هل رأى المتابعون سريرًا في المقطع المتداول؟".

وقالت إن سبب الغضب الذي اندلع بعد الفيديو، لكون شخصيتها وطريقة ارتدائها الثياب لافتة ما سلط الأضواء عليها، موضحة أن طريقتها في ارتداء ملابسها هي ذاتها منذ أن كانت صغيرة وأمام والديها وأهلها.

وأشارت إلى أن ”المقطع الذي صورته مع زوجها كان عفويًا، وأرسلته كالعادة إلى مجموعة واتساب، لزميلاتها في العمل، لكن ما حدث أنهن أضفن فتيات جدد إلى الجروب لم تكن تعلم بهن، وهن من قمن بتسريب المقطع".