زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مصابة بفيروس كورونا والأخير في العزل الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 مارس 2020 04:41 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في بيان خاص، أن زوجته صوفي غريغوار مصابة بفيروس كورونا، بعد ظهور النتائج الإيجابية.

وورد في البيان أن صوفي ترود ستبقى في عزلة في الوقت الراهن، وهي في حالة جيدة، وتتخذ جميع الاحتياطات وفق التوصيات.

وفي السياق عينه أوضح مكتب الرئيس أن ترودو بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض، إلا أنه سيبقى في عزلة مدة 14 يوماً.

يشار إلى أن أعراضا خفيفة ظهرت على زوجة ترودو بعد عودتها من لندن، شبيهة بأعراض الانفلونزا، مع ارتفاع طفيف للحرارة، فخضعت على أثرها لفحص الكورونا. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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